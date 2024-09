Der Stuttgarter Torhüter Steven Benda hat im längsten Elfmeterschießen in der Geschichte des englischen Ligapokals eine denkwürdige Niederlage erlebt.

red/sid 18.09.2024 - 14:40 Uhr

34 Elfmeter waren nötig, dann war der FC Fulham ausgeschieden: Der Stuttgarter Torhüter Steven Benda hat im längsten Elfmeterschießen der englischen Ligapokal-Geschichte eine denkwürdige Niederlage erlebt. Der 25-Jährige trat auch selbst an und verwandelte, am Ende aber scheiterte der Premier-League-Klub in der dritten Runde mit 15:16 am Zweitliga-Kellerkind Preston North End.