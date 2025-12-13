Stürmerstar Mohamed Salah fehlt nach einem Streit im Champions-League-Kader der Reds. Trainer Slot holt ihn zurück und wechselt ihn ein. Der Ägypter spielt, als wäre nie etwas gewesen.
Der eingewechselte Mohamed Salah hat bei seiner Rückkehr in den Kader des FC Liverpool groß aufgespielt und einen Rekord aufgestellt. Der in der Kritik stehende Stürmerstar wurde gegen Brighton & Hove Albion bereits in der 26. Minute eingewechselt und setzte mit seiner Vorlage für den Treffer zum 2:0 (1:0)-Endstand einen Meilenstein.