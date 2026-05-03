Es fließen Tränen der Freude und es fließt Bier. Nach über 1.000 Tagen ist Schalke zurück. Nach dem Sieg gegen Düsseldorf stehen die Königsblauen vorzeitig als Aufsteiger fest.
03.05.2026 - 08:25 Uhr
Aufstiegstrainer Miron Muslić drückte jeden seiner Erfolgsprofis ganz fest, Torschütze und Kapitän Kenan Karaman rang mit den Tränen. Der FC Schalke 04 hat nach über 1.000 Tagen Zweitklassigkeit die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. „Nie mehr 2. Liga“, stand auf den Shirts, die die Schalker umgehend überzogen, die ersten Biere gab’s noch auf dem Rasen. Am drittletzten Saison-Spieltag der zweiten Liga besiegelte ein 1:0 (1:0) gegen den Abstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf den fünften Aufstieg in der Clubgeschichte.