FDP-Abgeordneter Haag Wieder ein Wahlkämpfer im Feuerwehr-Dress
Wahlwerbung in Feuerwehr-Uniform ist eigentlich tabu. Nach dem Justiz-Staatssekretär Lorek fällt nun der nächste Kandidat damit auf: der Stuttgarter FDP-Mann Friedrich Haag.
Wahlwerbung in Feuerwehr-Uniform ist eigentlich tabu. Nach dem Justiz-Staatssekretär Lorek fällt nun der nächste Kandidat damit auf: der Stuttgarter FDP-Mann Friedrich Haag.
Feuerwehrleute genießen wahrscheinlich ein höheres Ansehen als Politiker. Der Erfolg ihres Wirkens zeigt sich schneller und unmittelbarer, zur Rettung von Menschen bringen sie sich sogar selbst in Gefahr.