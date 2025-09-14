FDP gegen Waschbären Liberale wollen Waschbären an den Pelz
Die Liberalen fordern mehr Entschädigungen und ein geändertes Jagdgesetz. Der zuständige Minister Hauk verspricht zumindest in einem Punkt Abhilfe.
Sie sind pelzig, putzig und werden in Märchen und Comics meist als klug und geschickt dargestellt. Doch Waschbären wachsen sich hierzulande in manchen Gegenden zur echten Plage aus. „Waschbären dringen in Schuppen, Häuser und Dachböden ein, hinterlassen Urin und Kot, verursachen Lärm und richten teils massive Gebäudeschäden an“, beschrieb der Stadtjäger Ulrich Pfeffer jüngst bei einer Veranstaltung der FDP das Problem. In Stuttgart sorgte zuletzt ein Fall für Aufsehen, in dem ein Waschbär in Verdacht steht, einer Frau im Schlaf ein Fingerglied abgebissen zu haben. Selbst auf dem Neuen Schloss in Stuttgart wurde eines der Tiere schon gesichtet.