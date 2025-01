Immer wieder verabschieden sich vermeintlich kranke Schüler früher in die Ferien. Aus der FDP kommt ein Vorschlag, der Schwänzer freuen dürfte.

red/dpa/lsw 03.01.2025 - 13:08 Uhr

Ein FDP-Politiker vom Bodensee fordert Jokertage an allen Schulen in Baden-Württemberg - also ein Recht für Eltern, ihr Kind ohne nähere Begründung an zwei Schultagen pro Schuljahr nicht in die Schule zu schicken. Dadurch könnten „voraussehbare Fehlzeiten, z.B. aufgrund einer früheren Abreise in den Urlaub,“ unbürokratisch und eigenverantwortlich vermieden werden, schreibt Patrick Konopka in dem Antrag, den er auf dem Landesparteitag am Sonntag in Fellbach einbringen will.