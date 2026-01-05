Egal, ob Wirtschafts- oder Bildungspolitik: Landeschef Rülke holt auf dem Parteitag zum Rundumschlag aus. Vor allem die Politik der Grünen bringt den Spitzenkandidaten in Rage.
05.01.2026 - 13:39 Uhr
FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke hat Cem Özdemir und dessen Grüne frontal angegriffen. Rülke sprach von einem „real existierenden Grünismus“ in Baden-Württemberg, etwa wenn der Bau von Eisenbahntunneln am Schutz von Fledermäusen scheitere. Die Grünen hätten zudem keine Ahnung vom Auto, kritisierte der Landes- und Fraktionschef der Liberalen im Land.