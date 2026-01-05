FDP-Parteitag in Fellbach Rülke will die Grünen in der Opposition sehen
Beim Landesparteitag in Fellbach teilt FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke gegen Berlin und Stuttgart aus – und gibt ein klares Ziel aus: Die Grünen an der Regierung ablösen.
Eine Sache ist den Delegierten klar. Das Wahljahr wird für die FDP Baden-Württemberg eine Herausforderung werden. Auf dem Landesparteitag in Fellbach machte Landesvorsitzender und SpitzenkandidatHans-Ulrich Rülke dennoch deutlich: Rückzug ist keine Option. Die Liberalen setzen auf Konfrontation, auf Wirtschaft und erheben einen klaren Machtanspruch.