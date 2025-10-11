Zu Beginn des Wahlkampfs tritt die FDP so breitbeinig auf, als hätten sie die Landtagswahl bereits gewonnen. Das ist riskant, findet unsere Redakteurin Annika Grah.
Hört man dem FDP-Spitzenkandidaten Hans-Ulrich Rülke zu, dann klingt es so, als hätte er die Landtagswahl quasi schon gewonnen. Das Wahlprogramm nennt er „Regierungsprogramm“. Von Koalitionsvariationen spricht er, als hätten die Liberalen die Wahl. Dabei ist die Startposition seiner Partei eine ganz andere. Vom sprichwörtlichen g’mähtem Wiesle, das in Wahlkämpfen gern bemüht wird, sind die Liberalen weit entfernt. In Umfragen kratzte die FDP zuletzt an der Fünf-Prozent-Marke und muss nach derzeitigem Stand um den Einzug ins Parlament bangen. Das von Rülke favorisierte Bündnis mit der CDU hätte nach den jüngsten Umfragen keine Chance auf eine Mehrheit.