Die FDP geht mit einem ambitionierten Programm in die Bundestagswahl 2025, das eine grundlegende Erneuerung vieler politischer und gesellschaftlicher Bereiche anstrebt. Kernpunkte sind der Abbau von Bürokratie, die Förderung von Innovationen und die Stärkung individueller Freiheiten. Ziel ist es, Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und soziale Sicherungssysteme zukunftsfähig zu gestalten.

Die in unserer Zusammenfassung hervorgehobenen Themenbereiche spiegeln laut aktuellen Umfragen jene Aspekte wider, die die Menschen in Deutschland derzeit besonders beschäftigen. Daher haben wir uns darauf konzentriert, diese Schwerpunkte aus dem Wahlprogramm der FDP thematisch geordnet darzustellen. Für ein umfassendes Verständnis der politischen Ziele und Pläne der Partei empfehlen wir jedoch, das vollständige Wahlprogramm zu lesen, um auch Einblicke in weitere Positionen zu erhalten.

Wahlprogramm der FDP zusammengefasst

Zuwanderung & Flucht: Die FDP setzt auf eine geordnete Zuwanderung in den Arbeitsmarkt und will die Integration effizienter gestalten. Ein Einwanderungsgesetzbuch soll alle Regelungen für Einwanderung und Asyl bündeln. Gleichzeitig fordert die Partei konsequentere Abschiebungen bei fehlendem Bleiberecht, eine stärkere europäische Zusammenarbeit bei der Migrationskontrolle und Stärkung der Rolle von FRONTEX.

Wirtschaft: Bürokratieabbau und steuerliche Entlastungen stehen im Fokus. Die FDP möchte die Unternehmenssteuerlast senken, den Mittelstand fördern und die Digitalisierung vorantreiben. Ziel ist es, Deutschland zu einem attraktiveren Standort für Investitionen zu machen.

Außenpolitik: In einer Welt zunehmender Systemrivalitäten will die FDP Deutschland als starken Partner in EU und NATO positionieren. Sie befürwortet eine entschlossene Unterstützung der Ukraine und den Ausbau einer europäischen Verteidigungspolitik. Freihandelsabkommen und strategische Partnerschaften sollen die internationale Position stärken.

Umweltschutz & Klimawandel: Die FDP setzt auf marktwirtschaftliche Lösungen wie den europäischen Emissionshandel, Technologieoffenheit und Innovationen, um Klimaziele zu erreichen. Restriktive Vorgaben und Verbote lehnt sie ab und fordert eine Kosten-Nutzen-Orientierung in der Umweltpolitik.

Soziale Ungerechtigkeit, Armut, Bürgergeld: Das Bürgergeld will die FDP reformieren und stärker an Eigeninitiative koppeln. Sozialleistungen sollen vereinfacht und besser aufeinander abgestimmt werden, um Fehlanreize zu vermeiden. Ziel ist es, Arbeit attraktiver zu machen als Transferleistungen.

Bildung, Schule, Ausbildung: Ein zentrales Anliegen der FDP ist die Modernisierung des Bildungssystems. Sie fordert bundeseinheitliche Standards, mehr Autonomie für Schulen und den Einsatz digitaler Lernmethoden. Berufsbildung und lebenslanges Lernen sollen stärker gefördert werden.

Innere Sicherheit: Zur Stärkung der inneren Sicherheit will die FDP eine effizientere Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden und klare rechtliche Grundlagen für Nachrichtendienste schaffen. Gleichzeitig betont sie den Schutz der Bürgerrechte und die Wahrung der Privatsphäre.

Rente & Alterssicherung: Die FDP plädiert für eine flexible Altersvorsorge mit der „Gesetzlichen Aktienrente“ – einem Mix aus Umlage- und Kapitaldeckung. Ein steuerlich gefördertes Altersvorsorgedepot soll es jedem ermöglichen, steuerbegünstigt privat vorzusorgen.

Inflation & steigende Preise: Zur Bekämpfung der Inflation fordert die FDP eine Entlastung bei Energiepreisen und Steuern. Der CO2-Preis soll ineffiziente Abgaben wie die Stromsteuer ersetzen. Freibeträge der Erbschafts- und Schenkungssteuer sollen automatisch an die Inflationsrate angepasst werden.

Gesundheitswesen: Die FDP will das duale System aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung stärken. Digitalisierung und Bürokratieabbau sollen die Gesundheitsversorgung effizienter gestalten. Zudem setzt sie auf eine schnellere Zulassung innovativer Arzneimittel.

Hier können Sie Zusammenfassungen der Wahlprogramme der anderen Parteien lesen:

