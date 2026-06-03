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  6. „Absolutes Top-Wochenende“ – Maurice Schmidt gewinnt Weltcup in Bradenton

Fechten bei der SV Böblingen „Absolutes Top-Wochenende“ – Maurice Schmidt gewinnt Weltcup in Bradenton

Fechten bei der SV Böblingen: „Absolutes Top-Wochenende“ – Maurice Schmidt gewinnt Weltcup in Bradenton
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Maurice Schmidt kommt aus dem Strahlen nicht mehr heraus. Foto: © Ginny Tory 2026

Beim Rollstuhl-Fecht-Weltcup in Bradenton hat Maurice Schmidt von der Fechtabteilung der SV Böblingen einen sensationellen Erfolg eingefahren.

Maurice Schmidt von der Fechtabteilung der SV Böblingen hat beim Rollstuhl-Fecht-Weltcup in Bradenton im US-Bundesstaat Florida einen großen Erfolg gefeiert. Der Paralympics-Sieger von Paris 2024 gewann das Turnier im Herrensäbel nach einem dramatischen Verlauf und sicherte sich damit die Goldmedaille. Dabei bewies er absolute Nervenstärke.

 

Austragungsort des Weltcups war die renommierte IMG Academy in Bradenton, der weltbekannten Tennishochburg, die einst die Tennisakademie des US-Trainers Nick Bollettieri war. Dank der guten Weltranglistenplatzierung des SVB-Fechters, war er von der Vorrunde mit dem Säbel befreit und stieg direkt in die K.o.-Runde der besten 32 Fechter ein.

Maurice Schmidt behält die Nerven

Dort präsentierte sich Maurice Schmidt von Beginn an hoch konzentriert und besiegte zum Auftakt den Franzosen Damien Tokatlian klar mit 15:3. Im Achtelfinale wartete im Koreaner Jae Hoon Sim ein deutlich stärkerer Gegner. In einem engen Gefecht behielt Maurice Schmidt die Nerven setzte sich mit 15:13 durch.

Maurice Schmidt (2.v.li.) holt Gold beim Rollstuhl-Fecht-Weltcup in Bradenton. Foto: SVB

Auch im Viertelfinale zeigte der Deutsche seine Klasse und besiegte den Thailänder Boonsiri Sanitmuanwai mit 15:12. Noch spannender wurde es im Halbfinale gegen den Italiener Edoardo Giordan. Nach einem dramatischen Schlagabtausch gewann Schmidt denkbar knapp mit 15:14.

„Das war nichts für schwache Nerven“, gab Schmidt zu und hatte gleich doppelt Grund zur Freude: „Gegen diesen Gegner habe ich das erste Mal in meiner Karriere gewonnen.“

Maurice Schmidt siegt beim im Rollstuhl-Fecht-Weltcup in Bradenton

Das Finale gegen den Chinesen Hao Li entwickelte sich zu einem weiteren Krimi – und gleichzeitig zum Höhepunkt des Turniers. Erneut fiel die Entscheidung erst mit dem letzten Treffer. Schmidt behielt wieder einmal die Nerven und und setzte sich mit 15:14 durch. Mit diesem Erfolg sicherte er sich den Weltcupsieg.

Auch am zweiten Wettkampftag bestätigte Maurice Schmidt seine starke Form. Mit dem Degen in der Kategorie A focht sich der SVB-ler erneut erfolgreich durch eine K.o.-Gefechte und zog ins Finale der besten Acht ein. Im Viertelfinale unterlag er dem starken Iraker Al-Madkhoori dann aber mit 12:15 und belegte Rang Sechs in der Endabrechnung.

„Das war ein absolutes Top-Wochenende für Maurice und die SVB“, freute sich dennoch Abteilungsleiter Jens Kientzle.

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