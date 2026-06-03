Fechten bei der SV Böblingen „Absolutes Top-Wochenende“ – Maurice Schmidt gewinnt Weltcup in Bradenton
Beim Rollstuhl-Fecht-Weltcup in Bradenton hat Maurice Schmidt von der Fechtabteilung der SV Böblingen einen sensationellen Erfolg eingefahren.
Beim Rollstuhl-Fecht-Weltcup in Bradenton hat Maurice Schmidt von der Fechtabteilung der SV Böblingen einen sensationellen Erfolg eingefahren.
Maurice Schmidt von der Fechtabteilung der SV Böblingen hat beim Rollstuhl-Fecht-Weltcup in Bradenton im US-Bundesstaat Florida einen großen Erfolg gefeiert. Der Paralympics-Sieger von Paris 2024 gewann das Turnier im Herrensäbel nach einem dramatischen Verlauf und sicherte sich damit die Goldmedaille. Dabei bewies er absolute Nervenstärke.