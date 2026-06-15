Fechten im Kreis Esslingen: Fecht-Elite misst sich beim Burg-Cup in Esslingen

Mit dem 9. Esslinger Burg-Cup hat die Fechtabteilung der SV 1845 Esslingen einmal mehr gezeigt, dass sie auch große Wettkämpfe zuverlässig ausrichten kann. Das Turnier im Sportpark Weil zählt zu den bedeutendsten deutschen Ranglistenturnieren im Florettfechten und war entsprechend stark besetzt. Rund 70 Männer und knapp 60 Frauen aus dem gesamten Bundesgebiet gingen an den Start, kämpften um wichtige Ranglistenpunkte und boten den Zuschauern Fechtsport auf hohem Niveau.

Starkes Teilnehmerfeld im Sportpark Weil Besonders im Männerwettbewerb war das Feld prominent besetzt. Am Ende setzte sich Felix Klein vom FC Tauberbischofsheim durch. Im Finale traf er auf seinen Bruder und Vereinskollegen Luis Klein, der sich Silber sicherte. Die Bronzemedaillen gingen an Niklas Diestelkamp vom KTF Luitpold München und Simon Polotzek vom FC Moers.

Auch bei den Frauen bekamen die Zuschauer spannende Duelle zu sehen. Kim Kirschen vom SC Berlin entschied das Finale knapp gegen Merle Herwig vom VfL Marburg für sich und gewann Gold. Über Bronze freuten sich Ella Gamke und Aliya Dhuique-Hein – beide vom FC Tauberbischofsheim.

SV Fechter Adrian Biermann sammelt Erfahrung

Aus Esslinger Sicht stand vor allem Adrian Biermann im Mittelpunkt. Er war der einzige Starter der SV 1845 Esslingen und zugleich einer der jüngsten Teilnehmer im Feld der Männer. In der höheren Altersklasse behauptete er sich mit viel Einsatz und belegte am Ende Rang 57. Für Biermann war das Ergebnis zwar nicht mit den vorderen Platzierungen verbunden, dennoch sammelte er auf hohem nationalem Niveau wertvolle Erfahrung.

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Auch organisatorisch zog die Fechtabteilung ein sehr positives Fazit. Der Burg-Cup verlief reibungslos und erhielt sowohl von den Aktiven als auch vom Deutschen Fechterbund viel Lob. „Wir sind sehr zufrieden. Das Turnier verlief ohne Zwischenfälle und die Rückmeldungen der Gäste waren durchweg positiv“, sagte SV-Abteilungsleiter Pierre Puppatti. Für die SV 1845 ist diese Resonanz zugleich Bestätigung und Ansporn. Die gelungene Ausrichtung ermutige die Abteilung, auch künftig wieder größere Turniere nach Esslingen zu holen.