Fechten im Kreis Esslingen Fecht-Elite misst sich beim Burg-Cup in Esslingen
Beim 9. Esslinger Burg-Cup zeigen knapp 130 Florettfechterinnen und -fechter Sport auf hohem Niveau. Die SV-Fechter Adrian Biermann sammelt wertvolle Erfahrung.
Beim 9. Esslinger Burg-Cup zeigen knapp 130 Florettfechterinnen und -fechter Sport auf hohem Niveau. Die SV-Fechter Adrian Biermann sammelt wertvolle Erfahrung.
Mit dem 9. Esslinger Burg-Cup hat die Fechtabteilung der SV 1845 Esslingen einmal mehr gezeigt, dass sie auch große Wettkämpfe zuverlässig ausrichten kann. Das Turnier im Sportpark Weil zählt zu den bedeutendsten deutschen Ranglistenturnieren im Florettfechten und war entsprechend stark besetzt. Rund 70 Männer und knapp 60 Frauen aus dem gesamten Bundesgebiet gingen an den Start, kämpften um wichtige Ranglistenpunkte und boten den Zuschauern Fechtsport auf hohem Niveau.