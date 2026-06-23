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  6. Nachwuchsfechter der SV 1845 Esslingen sammeln DM-Erfahrung

Fechten im Kreis Esslingen Nachwuchsfechter der SV 1845 Esslingen sammeln DM-Erfahrung

Fechten im Kreis Esslingen: Nachwuchsfechter der SV 1845 Esslingen sammeln DM-Erfahrung
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SV-Coach Axel Ganz bereitet seinen Schützling Karl Marth (links) auf das Gefecht vor. Foto: SV 1845 Esslingen

Vier Nachwuchsfechterinnen und -fechter der SV 1845 Esslingen sind bei den deutschen Meisterschaften der U17 und U13 im Florettfechten am Start.

Bei den deutschen Meisterschaften der Altersklassen U17 und U13 im Florettfechten in Lübeck waren vier Nachwuchsfechterinnen und -fechter der SV 1845 Esslingen am Start – und sammelten wertvolle Erfahrung auf nationaler Ebene. Karl Marth verpasste mit der U-13-Auswahl Württembergs eine Medaille nur knapp.

 

Jolanda Wendt und Adrian Biermann starten in der U17

In der U-17-Konkurrenz der Fechterinnen belegte Jolanda Wendt nach einer ausgeglichenen Setzrunde den 48. Platz. Nach einer Niederlage gegen Emilia Rebe vom SC Berlin verpasste sie den Einzug in die nächste Runde. Bei den U-17-Fechtern erreichte Adrian Biermann Rang 50. Nach einer durchwachsenen Vorrunde unterlag er im K.o.-Durchgang Max Koster vom FC Moers.

In der U13-Konkurrenz der Fechterinnen kam Marlene Albowitz auf Platz 31. Im U13-Feld der Fechter belegte Marth Rang 37. Nach einer ausgeglichenen Setzrunde unterlag er knapp Chu’a Fett vom FZ Erfurt EnGarde.

Karl Marth wird mit Württemberg Vierter

Zusätzlich startete Marth im Mannschaftswettbewerb der U13 für die Auswahl Württembergs. Mit Julius Kögler, Alessandro Kiel und Ferdinand Carlé (alle PSV Stuttgart) ging das Team als Nummer drei der Setzliste in den Wettbewerb.

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