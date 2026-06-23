Fechten im Kreis Esslingen Nachwuchsfechter der SV 1845 Esslingen sammeln DM-Erfahrung
Vier Nachwuchsfechterinnen und -fechter der SV 1845 Esslingen sind bei den deutschen Meisterschaften der U17 und U13 im Florettfechten am Start.
Vier Nachwuchsfechterinnen und -fechter der SV 1845 Esslingen sind bei den deutschen Meisterschaften der U17 und U13 im Florettfechten am Start.
Bei den deutschen Meisterschaften der Altersklassen U17 und U13 im Florettfechten in Lübeck waren vier Nachwuchsfechterinnen und -fechter der SV 1845 Esslingen am Start – und sammelten wertvolle Erfahrung auf nationaler Ebene. Karl Marth verpasste mit der U-13-Auswahl Württembergs eine Medaille nur knapp.