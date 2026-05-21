Fechten im Kreis Esslingen: SV 1845 Esslingen holt vier Medaillen im Florettfechten

Bei den Landesmeisterschaften im Florettfechten der Altersklassen U11 und U13 in Tauberbischofsheim feierten die Nachwuchsfechterinnen und -fechter der SV 1845 Esslingen starke Erfolge – und holten ein mal Gold, zwei mal Silber sowie ein mal Bronze.

Bei den U-11-Mädchen erreichten Christina Carré und Elif Akar jeweils das Viertelfinale. Dort war für die beiden Esslingerinnen Endstation. Carré belegte am Ende Rang fünf, Akar wurde Sechste. Im Teamwettbewerb der U-11-Mädchen gingen die beiden SV-Fechterinnen gemeinsam mit Nele Mangold vom TSB Schwäbisch Gmünd als Startgemeinschaft auf die Planche. Das Trio zog gegen Ausrichter FC Tauberbischofsheim ins Finale ein. Trotz einer guten Leistung unterlagen die Mädchen dort und freuten sich am Ende über die Silbermedaille.

Frieder Marth gewinnt Silber für die SV 1845 Esslingen

Bei den U-11-Jungen sorgte Frieder Marth für das beste Esslinger Einzelresultat. Erst im spannenden Finalkampf unterlag er knapp Oskar Joyeux vom MTV Stuttgart und gewann Silber. Finn Pfaff erreichte zudem den guten 6. Platz. Im Teamwettbewerb belohnten sich die beiden Esslinger Talente Marth und Pfaff gemeinsam mit dem Stuttgarter Joyeux als Startgemeinschaft für eine starke Saison und holten den Landesmeistertitel.

Esslinger U13-Team gewinnt Bronze im Sudden Death

In der Altersklasse U13 konnten die Esslingerinnen zwar nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen, zeigten aber engagierte Leistungen. Marlene Albowitz belegte Rang zehn, Philena Otte wurde 17. Landesmeisterin wurde Elisabeth Bejzel vom PSV Stuttgart. Auch bei den U-13-Jungen verpassten die Esslinger den Sprung ins Viertelfinale. Karl Marth und Jakob Kunz belegten die Plätze neun und zehn – Benjamin Klockenhoff wurde Zwölfter, Nils Müller kam auf Rang 17.

SV 1845 Esslingen holt Landesmeistertitel im U11-Teamwettbewerb

Zum Abschluss gab es im Teamwettbewerb der U13-Jungen noch einmal Grund zum Jubeln: In einem spannenden Gefecht um Bronze setzte sich die Esslinger Mannschaft im Sudden Death mit 44:43 gegen die Startgemeinschaft Tauberbischofsheim/Weinheim durch und sicherte sich damit die Bronzemedaille.