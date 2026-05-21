Fechten im Kreis Esslingen SV 1845 Esslingen holt vier Medaillen im Florettfechten
Die Nachwuchsfechterinnen und -fechter der SV 1845 Esslingen überzeugen bei den Landesmeisterschaften und holen einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze.
Die Nachwuchsfechterinnen und -fechter der SV 1845 Esslingen überzeugen bei den Landesmeisterschaften und holen einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze.
Bei den Landesmeisterschaften im Florettfechten der Altersklassen U11 und U13 in Tauberbischofsheim feierten die Nachwuchsfechterinnen und -fechter der SV 1845 Esslingen starke Erfolge – und holten ein mal Gold, zwei mal Silber sowie ein mal Bronze.