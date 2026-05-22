Fechten SVB-Musketier holt U15-Gold nach Böblingen
Lias Cheng gewinnt in der Mannschaft Gold bei den Deutschen Meisterschaften im Degenfechten in der Altersklasse U15. Die Damen-Mannschaft holt Bronze.
Lias Cheng gewinnt in der Mannschaft Gold bei den Deutschen Meisterschaften im Degenfechten in der Altersklasse U15. Die Damen-Mannschaft holt Bronze.
Schlag auf Schlag, Treffer auf Treffer geht es derzeit bei den SVB-Musketieren zu. Nach Alexander Urbans U13-Einzelgold holte nun auch U15-Degen-Ass Lias Cheng mit der Mannschaft „Württemberg“ einen weiteren DM-Titel nach Böblingen. Im U15-Herren-Einzel hatten sich neben Cheng auch Carl Moraw und David Goerdeler für die „Deutschen“ in Leverkusen qualifiziert. Für Goerdeler und Moraw war in der Runde der besten 64 Schluss, Lias Cheng musste erst im Achtelfinale die Degen einpacken, er beendete den Wettkampf auf dem 15. Platz.