Er galt als Orakel, wird aber auch mit dem Finanzcrash 2008 in Verbindung gebracht: Lange herrschte Alan Greenspan als Notenbankchef über die Zinspolitik der weltgrößten Wirtschaftsmacht.
22.06.2026 - 16:40 Uhr
Washington - Der frühere langjährige Chef der US-Notenbank Fed, Alan Greenspan, ist gestorben. "Die Federal Reserve nimmt mit tiefer Trauer den Tod von Alan Greenspan zur Kenntnis", teilte die Notenbank mit. Der Ökonom wurde 100 Jahre alt. Lange genoss er in einer breiten Öffentlichkeit Kultstatus. Kritiker verweisen aber auf den Finanzcrash 2008, den sie mit seinem Namen in Verbindung bringen.