Der Fehlalarm am Donnerstagvormittag in der Gerhart-Hauptmann-Realschule in Leonberg kam für einen Teil der Schüler auch aus anderen Gründen zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Stefanie Köhler 22.05.2025 - 14:47 Uhr

In der Gerhart-Hauptmann-Realschule in Leonberg wurde an diesem Donnerstagvormittag die Brandmeldeanlage ausgelöst – versehentlich, wie die Rathaussprecherin Leila Fendrich am Nachmittag mitteilt. Die Ursache sei ein Fehlalarm im Chemiesaal gewesen. Dort fand gerade ein Experiment statt. Als die Feuerwehr in der Schule in der Gerhart-Hauptmann-Straße eintraf, waren alle Schülerinnen und Schüler bereits „ordnungsgemäß evakuiert“, berichtet Leila Fendrich. „Es wurde niemand verletzt.“