Jugendliche erlauben sich einen Spaß und lösen damit chaotische Zustände in dem Einkaufszentrum aus. Unter den Menschen kursieren schnell wilde Gerüchte über Schüsse.
02.03.2026 - 12:03 Uhr
Im Ludwigsburger Marstall-Center ist am Samstagabend eine Panik ausgebrochen. Nachdem die Brandmeldeanlage des Einkaufszentrums ausgelöst worden war, versuchten die Menschen, fluchtartig das Gebäude zu verlassen, wie Videoaufnahmen zeigen. Nach übereinstimmenden Angaben der Center-Leiterin und der Polizei handelte es sich allerdings um einen Fehlalarm.