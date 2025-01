Wahlen im Rems-Murr-Kreis Zwei Bürgermeister, zwei Wege: Müller geht, Sczuka will bleiben

Lediglich in zwei Kommunen laufen in diesem Jahr die Amtsperioden der jeweiligen Rathauschefs aus. In einer geht indes eine Ära zu Ende. Und das wegen Scholz, Habeck und Lindner sogar vorzeitig.