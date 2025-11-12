Fehlbelegungsabgabe: Wenn sozial ungerecht wird

Die Bauministerin will eine Neuauflage der Fehlbelegungsabgabe. Recht hat sie – auch wenn das allein keine Wohnungen schafft, meint StZ-Autor Armin Käfer.

Wohnen ist in Deutschland zu einem Luxus geworden. Der Kauf einer eigenen Immobilie ist für die Mehrheit unerschwinglich. Mietwohnungen sind knapp, kostengünstige erst recht. Wegen inflationärer Bau- und Bodenpreise ist der soziale Wohnungsbau wenig rentabel. Es gibt nicht genug Wohnungen, deren Miete dank staatlicher Förderung auch für Geringverdiener bezahlbar bleibt – halb so viel wie vor 20 Jahren. Der Fehlbedarf hat aber noch einen weiteren Grund: In vielen ehedem subventionierten Wohnungen leben Menschen, die eine Förderung gar nicht nötig hätten.