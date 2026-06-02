Fehlende Absprache beim SEV Baustelle überrascht Busfahrer: „Warum kommt die plötzlich?“
Eine Baustelle in Weinstadt bringt seit Montag Umleitungen mit sich – das betrifft auch den Schienenersatzverkehr zwischen Waiblingen und Schorndorf.
Eine Baustelle in Weinstadt bringt seit Montag Umleitungen mit sich – das betrifft auch den Schienenersatzverkehr zwischen Waiblingen und Schorndorf.
Warum kommt plötzlich so eine Baustelle daher? Jürgen Betz drückt seine Verwunderung aus. Der Busfahrer ist beim derzeitigen Ersatzverkehr im Einsatz. Bis 6. Juni ist die Bahnstrecke zwischen Schorndorf und Waiblingen gesperrt, auch die Züge nach Aalen rollen nicht. Dafür fahren Busse und bringen die Pendler ans Ziel.