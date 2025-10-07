Jahrzehntelang lebten zwei Frauen mit vertauschten Identitäten. Eine Blutspende und eine Schwangerschaft führten schließlich zur Wahrheit. Doch die Betroffenen verspüren nicht nur Freude.
07.10.2025 - 11:25 Uhr
Graz - Vor knapp 35 Jahren sind zwei Babys in einer österreichischen Klinik verwechselt worden. Erst vor wenigen Wochen fanden die mittlerweile erwachsenen Frauen und ihre leiblichen Eltern dank eines DNA-Tests zusammen. Die zwei Familien berichteten dem Sender ORF von sehr positiven, aber teilweise auch schmerzhaften Gefühlen, die sie nun durchleben.