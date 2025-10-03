In der Krise sparen die Unternehmen am Personal – zulasten der Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Im Kreis Ludwigsburg nimmt die Zahl psychischer Erkrankungen drastisch zu.
03.10.2025 - 13:00 Uhr
Mit dem Herbst kommt die erste Krankheitswelle. Schon im ersten Halbjahr 2025 war der Krankenstand im Kreis Ludwigsburg hoch. Zwischen Januar und Juni war jeder und jede Beschäftigte im Schnitt rund 8,5 Tage arbeitsunfähig geschrieben, teilt die Krankenkasse DAK mit. Das liegt über dem Landesdurchschnitt. Medizinern bereiten aber nicht die Erkältungen, sondern vor allem eines Sorge: der Anstieg psychischer Krankheiten.