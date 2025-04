Zum 50. Geburtstag von Nico Lauxmann spendiert die Stadt Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ihrem Oberbürgermeister eine große Feier. Was das kostet und warum Ähnliches in der Vergangenheit problematisch war.

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, lautet ein Sprichwort. Und das ist offensichtlich auch die Prämisse nach der die Kornwestheimer Stadtverwaltung verfährt. Ungeachtet unsicherer Einnahmen für den nächsten Haushalt und einer besonderen Vergangenheit, was Feiern zu privaten Anlässen angeht, wird im Mai wieder groß gefeiert im Rathaus.

Der Grund ist der 50. Geburtstag von Oberbürgermeister Nico Lauxmann. Dazu hat die Stadtverwaltung nun 100 Gäste ins Foyer des Rathauses eingeladen. Das Fest kostet die Stadt 6000 Euro.

Lesen Sie auch

Beraten und beschlossen wurde das in einer nicht-öffentlichen Sitzung des Gemeinderats im Februar. „Die Beratung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, da zum einen personenbezogene Daten zur Sprache kamen – etwa im Zusammenhang mit der geplanten Gästeliste. Zum anderen wurden vertragsrelevante Inhalte behandelt, insbesondere im Hinblick auf das Angebot und die Leistungen eines Cateringunternehmens“, sagt Verwaltungssprecherin Lisa Degen.

Nico Lauxmann und seine Vorgängerin Ursula Keck bei der Enthüllung ihres Porträts für das Rathaus. Foto: Simon Granville

Unter den 100 Gästen sollen neben Weggefährten Lauxmanns auch Personen des öffentlichen Lebens sein sowie Kollegen aus der Stadtverwaltung. Musiker der Städtischen Orchester werden für den musikalischen Rahmen sorgen.

In Kornwestheim wurde mit runden Geburtstagen von Oberbürgermeistern und Beigeordneten in den vergangenen Jahre unterschiedlich umgegangen, wie Degen erklärt. In einigen Fällen seien bereits ähnliche Empfänge zu runden Geburtstagen von Dezernentinnen und Dezernenten – nicht nur von Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern – veranstaltet worden. Grund hierfür war unter anderem, dass es bis Anfang des Jahres 2025 keine klare Regelung gab. Nun ist geregelt, dass der Gemeinderat seine Zustimmung geben muss. Und das tat er im vorliegenden Fall.

Ein Problem wird deshalb im Rathaus nicht gesehen. Der Empfang wird aus dem Veranstaltungsbudget des aktuellen Doppelhaushaltes bezahlt. Dieses Budget werde im Rahmen der Mittelanmeldung für den Haushalt pauschal für sämtliche Veranstaltungen der Stabsstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt. Beim Geburtstagsempfang für Nico Lauxmann handele es sich nicht um eine überplanmäßige Ausgabe.

Eigentlich ist man in Kornwestheim ein gebranntes Kind was solche Feiern angeht, denn ein Grillfest zum Abschied just am Tag ihres 60. Geburtstages hatte für Lauxmanns Vorgängerin Ursula Keck unangenehme Folgen. Eine anonyme Anzeige wegen des Fests und von der Stadtverwaltung in Auftrag gegebene Zeitungsannoncen führten zu Untreue-Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Nach 15 Monaten wurden diese mangels Tatverdachts eingestellt. Seither hat die Stadt ihre Regeln für solche Feiern geändert und der Gemeinderat muss nun zustimmen.