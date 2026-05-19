Im Ludwigsburger Ehrenhof gibt es ab sofort wieder jeden Donnerstag die Möglichkeit, den Abend bei tanzbarer Musik und einem Drink ausklingen zu lassen.
19.05.2026 - 08:00 Uhr
Die wöchentliche Veranstaltung „Scala Sundowner Suite“ ist pünktlich zum Wetterumschwung zurück. Nach einer Winterpause starten Pascal Fetzer, Inhaber des Scala-Restaurants, und sein Team am 21. Mai in eine neue Saison. Was sich im vergangenen Jahr bewährt hat, bleibt: Feierabend-Ausklang unter freiem Himmel im Ehrenhof, erst mit entspanntem Sound, zu späterer Stunde mit treibenden DJ-Beats, immer tanzbar.