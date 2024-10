Hoheitlicher Besuch: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begrüßt König Frederik und Königin Mary Elizabeth im Schloss Bellevue in Berlin.

mja/afp 21.10.2024 - 14:17 Uhr

Das dänische Königspaar ist zu seinem zweitägigen Antrittsbesuch in Deutschland eingetroffen. König Frederik X. und Königin Mary wurden am Montagvormittag in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender mit militärischen Ehren in Schloss Bellevue empfangen. Anschließend soll ein Besuch im Bundestag erfolgen, wo das Königspaar von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) in Empfang genommen werden soll.