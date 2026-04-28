 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Mit Unterstützung aus Württemberg – Besondere Kirche in Frankreich saniert

Feierliche Wiedereröffnung Mit Unterstützung aus Württemberg – Besondere Kirche in Frankreich saniert

Feierliche Wiedereröffnung: Mit Unterstützung aus Württemberg – Besondere Kirche in Frankreich saniert
1
Die Kirche Saint-Martin erstrahlt nach fünfjähriger Sanierung in neuem Glanz. Foto: Arnd Bäucker

Eine traditionsreiche lutherische Kirche mit einer sehr engen Verbindung nach Deutschland ist am Wochenende feierlich wiedereröffnet worden. Was steckt dahinter? Ein Ortsbesuch.

„Das ist eine großartige Sache, auf diese Partnerschaft sind wir sehr stolz.“ Oberbürgermeister Matthias Knecht war aufgeräumter Stimmung. Gerade in Montbéliard angekommen, strebte der Ludwigsburger Schultes direkt ins Rathaus der französischen Partnerstadt. Kurz darauf erschien er mit seiner Amtskollegin, Marie-Noëlle Biguinet, der Bürgermeisterin der 25.000-Einwohner-Gemeinde rund 50 Kilometer südwestlich von Mulhouse, in der Kirche Saint-Martin. Knecht war Ehrengast beim feierlichen Gottesdienst zur Wiedereröffnung dieses traditionsreichen lutherischen Gotteshauses.

 

Dieser „temple“, wie protestantische Kirchen auf Französisch heißen, steht für die jahrhundertelange Verbindung des Schwabenlandes mit dem früheren „Mömpelgard“: Unter diesem Namen gehörte es bis 1793 zum Herzogtum Württemberg. Die Kirche Saint-Martin hat 1607 ein Württemberger gebaut: Heinrich Schickhardt aus Herrenberg. Das Gotteshaus aus hellem beigefarbenen Jurakalksteinen wirkt nach der fünfjährigen Renovierung innen licht und einladender als zuvor. Sowohl zur Feierstunde am Samstag wie auch zum fröhlichen Gottesdienst am Sonntag drängten sich jeweils mehr als 500 Gäste und Besucher.

Das Gotteshaus war bei der Wiedereröffnung sehr gut besucht. Foto: Arnd Bäucker

Ludwigsburg und Montbéliard schlossen 1950 die erste deutsch-französische Städtepartnerschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Matthias Knecht nennt die Verbindung „sehr vital“: „Ein großer Erfolg, wir leben dieses Miteinander.“ Jedes Jahr gebe es mehrere Begegnungen. Gerade die deutsch-französischen Beziehungen seien wichtig für Europa, betonte der Oberbürgermeister. Er hofft, dass man diese Wertschätzung auch der jüngeren Generation vermitteln kann.

Finanzielle Unterstützung aus Württemberg

Bürgermeisterin Biguinet sagte in der Feierstunde, die wieder geöffnete Kirche sei „Ausdruck dessen, was unsere Region geprägt hat“. Touristisch gewinne die Stadt dank der Kirche Saint-Martin, die nun zusammen mit dem Schloss der Württemberger ein besonders historisches Ensemble bilde. Biguinet dankte für die große Unterstützung aus Ludwigsburg und sagte zur Partnerschaft: „Diese Geschichte wollen wir fortführen“, auch im Blick auf die wachsende Integration in Europa.

Insgesamt 4,59 Millionen Euro hat die Renovierung gekostet. Den größten Teil, mehr als 58 Prozent, steuerten staatliche Stellen bei – das Kulturministerium, Region und Departement, die Stadt Montbéliard. Ungewöhnlich, möchte man denken, angesichts der strikten Trennung von Kirche und Staat in Frankreich. Die Summe spiegelt die hohe Wertschätzung dieses kulturellen Kleinods weit über die Kirchen hinaus wider. Württemberg hat mit unterstützt. Aus Ludwigsburg kamen 25.000 Euro, die württembergische Landeskirche gab über die Jahre hinweg rund 153.000 Euro. Etliche tausend Euro spendeten deutsche Besucher, nicht zuletzt aus dem Dekanat Ludwigsburg.

Stein gewordener Beweis für vereintes Europa

Zu den kirchlichen Ehrengästen aus Deutschland zählte der württembergische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl, der in seinem Grußwort von einem „Meilenstein in unserer kirchlichen Partnerschaft“ sprach. Und auch Michael Werner, der evangelische Dekan von Ludwigsburg. Die Partnerschaft möchte er weiter pflegen. Was ihn bei den französischen Glaubensgenossen am meisten beeindruckt: „Das große Engagement, dabei ist das eine kleine Gemeinde.“ Die Klarheit in der Analyse. Und „auch ihre Zuversicht“.

Unsere Empfehlung für Sie

Feier in Ludwigsburg: 75 Jahre Städtepartnerschaft: Besondere Ehrungen im Schloss

Feier in Ludwigsburg 75 Jahre Städtepartnerschaft: Besondere Ehrungen im Schloss

Die Verbindung zwischen Ludwigsburg und Montbéliard ist die älteste deutsch-französische Städtepartnerschaft. Zum Jubiläum gab es mehrere Besonderheiten im Schloss.

Die Stimmung der Feier-Tage war gelöst. Saint-Martin, so eine Kirchengemeinderätin, sei „ein Haus der Begegnung und Hoffnung“ sowie „eine wahrhaft europäische Kirche“: Ein Gotteshaus, gebaut von einem Deutschen auf französischem Boden, im Stil der italienischen Renaissance. Der Stein gewordene Beweis, dass Europa schon immer mehr war als nur ein Konglomerat eigensüchtiger Nationen.

Weitere Themen

Feierliche Wiedereröffnung: Mit Unterstützung aus Württemberg – Besondere Kirche in Frankreich saniert

Feierliche Wiedereröffnung Mit Unterstützung aus Württemberg – Besondere Kirche in Frankreich saniert

Eine traditionsreiche lutherische Kirche mit einer sehr engen Verbindung nach Deutschland ist am Wochenende feierlich wiedereröffnet worden. Was steckt dahinter? Ein Ortsbesuch.
Von Arnd Bäucker
Badeverbot in Horrheim: Oberer Horrheimer See bleibt dieses Jahr gesperrt

Badeverbot in Horrheim Oberer Horrheimer See bleibt dieses Jahr gesperrt

Die Stadt Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) hat für den Oberen Horrheimer See ein Wassersportverbot verhängt. Der Untere Seewaldsee ist davon nicht betroffen.
Von Sabine Armbruster
Neue Attraktion im Wald: „Man hat Bewegung, Spiel und Spaß“ – Murmelbahn im Wald eröffnet

Neue Attraktion im Wald „Man hat Bewegung, Spiel und Spaß“ – Murmelbahn im Wald eröffnet

Im Internet wird die neue Attraktion im Hardtwald bei Steinheim (Kreis Ludwigsburg) schon länger gehypt. Seit der offiziellen Einweihung sind die Kugeln dazu auch vor Ort erhältlich.
Von Christian Kempf
Angriff in S-Bahn bei Kornwestheim: Zahnprothese zerstört – Männer schlagen auf 41-Jährigen ein

Angriff in S-Bahn bei Kornwestheim Zahnprothese zerstört – Männer schlagen auf 41-Jährigen ein

Ein 41-Jähriger ist in der S5 auf der Fahrt von Ludwigsburg nach Kornwestheim von Unbekannten provoziert und dann zusammengeschlagen worden.
Von Julia Amrhein
Unfall auf der A81: Weißer Sprinter flieht nach Kollision – Polizei sucht Zeugen

Unfall auf der A81 Weißer Sprinter flieht nach Kollision – Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Fahrer hat bei Korntal-Münchingen eine 67-jährige Autofahrerin touchiert und ist geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.
Von Julia Grinschgl
Festival auf dem Hohenasperg: Drei Tage lang – Musik und Genuss über den Dächern von Asperg

Festival auf dem Hohenasperg Drei Tage lang – Musik und Genuss über den Dächern von Asperg

Die Maitage locken ab 30. April auf den Hohenasperg im Kreis Ludwigsburg. Bürgermeister Eiberger eröffnet das Festival mit einem Fassanstich. Was erwartet die Besucher?
Von Nicole Töppke
Unfall auf A81-Abfahrt: Spurwechsel von Sattelzug löst Kettenreaktion aus

Unfall auf A81-Abfahrt Spurwechsel von Sattelzug löst Kettenreaktion aus

Ein Sattelzugfahrer wechselt auf der Abfahrt Ludwigsburg-Nord die Spur und streift dabei ein Auto. Das zwingt wiederum einen anderen Fahrer zu einem Ausweichmanöver.
Von Julia Amrhein
Unfall bei Sachsenheim: Frontalzusammenstoß – VW-Fahrer gerät in Gegenverkehr

Unfall bei Sachsenheim Frontalzusammenstoß – VW-Fahrer gerät in Gegenverkehr

Ein 21-Jähriger ist auf der K1643 zwischen Sachsenheim und Häfnerhaslach mit seinem VW in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Mercedes zusammengestoßen.
Von Julia Amrhein
Großsachsenheim: Rennradfahrer in Kreisverkehr von Auto erfasst

Großsachsenheim Rennradfahrer in Kreisverkehr von Auto erfasst

Ein 33-jähriger Rennradfahrer ist in Großsachsenheim von einer Autofahrerin übersehen worden, als diese in einen Kreisverkehr einfahren wollte.
Von Julia Amrhein
Prozess in Stuttgart: 168.000 Euro Gewinn gemacht? Mutmaßlichem Kokainhändler droht Haft

Prozess in Stuttgart 168.000 Euro Gewinn gemacht? Mutmaßlichem Kokainhändler droht Haft

Vor dem Landgericht Stuttgart muss sich in dieser Woche ein 29-Jähriger aus Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) verantworten. Der Prozess dürfte schnell vorübergehen.
Von Henning Maak
Weitere Artikel zu Ludwigsburg Württemberg Kirche Sanierung Frankreich
 
 