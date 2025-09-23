Das hochkarätige Orchester tritt im Rahmen der 50-Jahr-Feier von Baltmannsweiler auf. Die Einnahmen fließen den „Stiftern für Baltmannsweiler und Hohengehren“ zu.
23.09.2025 - 12:00 Uhr
Das 50 -jährige Jubiläum des Zusammenschlusses der einst selbstständigen Orte Baltmannsweiler und Hohengehren zur Gemeinde Baltmannsweiler feiert die Schurwaldkommune ausgiebig. Den Auftakt machte im Oktober 2024 ein großes Dorffest, bei dem der ganze Ort auf den Beinen war. Seither gab es eine Vielzahl von Jubiläumsveranstaltungen mit Konzerten und Ausstellungen. Und neben geselligen Treffen bereicherten kirchliche und sportliche Angebote das umfangreiche Spektrum.