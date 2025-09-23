Das hochkarätige Orchester tritt im Rahmen der 50-Jahr-Feier von Baltmannsweiler auf. Die Einnahmen fließen den „Stiftern für Baltmannsweiler und Hohengehren“ zu.

Das 50 -jährige Jubiläum des Zusammenschlusses der einst selbstständigen Orte Baltmannsweiler und Hohengehren zur Gemeinde Baltmannsweiler feiert die Schurwaldkommune ausgiebig. Den Auftakt machte im Oktober 2024 ein großes Dorffest, bei dem der ganze Ort auf den Beinen war. Seither gab es eine Vielzahl von Jubiläumsveranstaltungen mit Konzerten und Ausstellungen. Und neben geselligen Treffen bereicherten kirchliche und sportliche Angebote das umfangreiche Spektrum.

Einen Höhepunkt der Festivitäten setzt nun das Galakonzert des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg (LPO). Am Samstag, 27. September, sorgt das renommierte Profiblasorchester ab 19 Uhr im Kulturzentrum Baltmannsweiler für außergewöhnliche Bläsertöne. Ein exquisites und breit gefächertes Konzertprogramm wird zu hören sein. „Wir sind stolz, dass dieses herausragende Orchester in unserer Gemeinde ein Konzert gibt. Es ist sehr lobenswert, dass der Großteil der Einnahmen der Organisation ‚Die Stifter für Baltmannsweiler und Hohengehren‘ zufließt“, sagt der Bürgermeister Simon Schmid. „Wir hatten bereits zahlreiche tolle Jubiläumsveranstaltungen, bei denen sich unsere Vereine engagiert eingebracht haben. Doch das Galakonzert ist etwas Einmaliges für unsere Gemeinde.“

Möglich gemacht hat das der ehemalige Gemeinderat Herbert Schrag, der unter anderem im Musikverein Baltmannsweiler als Vorstand für Finanzen in besonderer Weise engagiert ist. „Bei uns unterrichtete ein Klarinettenlehrer, der früher im Landespolizeiorchester gespielt hat. Er vermittelte den ersten Kontakt“, erzählt Schrag, der die Sache schließlich ins Rollen brachte.

Bei einem Besuch in Baltmannsweiler begutachtete Luise Kalscheuer, die Konzertmanagerin des LPO, die Möglichkeiten im Kulturzentrum. Daraufhin stand einem Benefizkonzert des LPO nichts mehr im Weg. Lediglich die Bühne muss für das 40-köpfige Orchester erweitert werden. „Das ist kein Problem. Wir haben hier tüchtige Handwerker, die eine stabile Bühne errichten werden“, ist Schrag überzeugt.

Vor bald 50 Jahren wurden Baltmannsweiler und Hohengehren vereint. Beide Ortsteile blicken mit 725 und 750 Jahren auf eine lange Geschichte zurück. Die Feierlichkeiten rund um die Jubiläen beginnen Ende Oktober.

Ohnehin wird die Organisation der Veranstaltung von Ehrenamtlern der Arbeitsgemeinschaft Baltmannsweiler Vereine getragen, die Schrag vor zwei Jahren gegründet hat. Es gilt, den Konzertraum herzurichten, überdies wird es vor dem Konzertbeginn und in der Pause Fingerfood und Getränke geben.

Der Kopf des Ganzen ist Herbert Schrag. Er setzte die Werbung in Gang, koordiniert die organisatorischen Abläufe und sorgt dafür, dass ein Rad ins andere greift. „Ich allein kann es jedoch nicht schaffen. Aus den Vereinen haben wir sehr engagierte Mitarbeiter, mit denen die Zusammenarbeit großen Spaß macht“, betont der rührige Organisator. Für ihren Einsatz werden die beteiligten Vereine mit einem kleinen Obolus für die Vereinskasse entschädigt.

Zuhörer erwartet ein festlicher Konzertabend

Auf die Spendeneinnahmen aus dem Galakonzert freut sich insbesondere Michael Hirschmann, der „Die Stifter für Baltmannsweiler und Hohengehren“ seit mehreren Jahren als Vorsitzender führt. „Für die Förderung gemeinnütziger Projekte aus Sport, Musik, Kunst und Umwelt sind wir auf Spenden angewiesen“, sagt Hirschmann. Deshalb kommen die Einnahmen aus dem Konzert sehr gelegen.

Doch das Kuratorium der Bürgerstiftung ist nicht nur verwaltend tätig. Man bringt sich auch tatkräftig bei Veranstaltungen wie dem örtlichen Dorffest oder dem Weihnachtsmarkt ein. Bisher sind mehr als 20 000 Euro an Fördergeldern geflossen. „Mit diesen Zuwendungen möchten wir Hilfe zur Selbsthilfe geben. Deshalb erwarten wir von den mit einem Zuschuss bedachten Organisationen auch eigenes Engagement“, betont der Vorsitzende.

Die Zuhörer können sich auf einen festlichen Konzertabend freuen. „Wir haben ein Programm zusammengestellt mit Werken, die in der Geschichte der Blasmusik jeweils Wendepunkte einleiteten“, sagt Stefan Halder. Er ist seit 2015 Chefdirigent des LPO und unterrichtet an der Musikhochschule Trossingen angehende Blasorchesterdirigenten.

Zum Auftakt gibt es Georg Friedrich Händels prachtvolle „Feuerwerksmusik“, die 1749 in London uraufgeführt wurde und als erstes originales Blasorchesterwerk gilt. Nach einer Sinfonietta von Ralph Bernardy wird es unterhaltend. Von Harry James, dem Altmeister des Swing, erklingt „Trumpet Blues and Cantabile“, gefolgt von einem Originalwerk von David Maslanka. John Williams „Star Wars Trilogie“ wird die Zuhörer ebenso begeistern wie der bekannte „Graf Zeppelin Marsch“.

Konzertkarten sind im Vorverkauf im Rathaus Baltmannsweiler, der Hohengehren Apotheke, der Schanbacher Bäckerei Stolle, in Reichenbach bei Bürobedarf Kern und bei Juwelier Bosch in Plochingen erhältlich.

Engagiert für die Allgemeinheit

Historie

Die Bürgerstiftung der Schurwaldgemeinde wurde im Oktober 2012 gegründet. Initiiert wurde sie durch einen testamentarischen Nachlass von Alois Gessner, der der Gemeinde beziehungsweise der Stiftung 210 000 € überlassen hat.

Aufgaben

Die Zielsetzung ist, bürgerschaftliches Engagement in beiden Ortsteilen zu fördern. Hierfür werden jährlich 5 000 Euro zur Verfügung gestellt.

Förderungen

Im Jahr 2025 werden vier Projekte unterstützt. Das örtliche Jugendrotkreuz bekommt Mittel für seinen Jugendraum. Der Musikverein Baltmannsweiler und der Posaunenchor Hohengehren werden jeweils in der Fortbildung unterstützt. Und zuletzt gibt es einen Zuschuss für die Dokumentation „Das Kriegsende in Baltmannsweiler und Hohengehren“ von Gunter Hartnagel.