Am Samstag ist Allerheiligen und damit Tanzverbot im Kessel. Langweilig wird es trotzdem nicht. Wir verraten euch, auf welchen Veranstaltungen ihr trotzdem Spaß haben könnt.

Das Tanverbot legt den Kessel lahm? Von wegen! Ja, am Samstag ist Allerheiligen und damit Tanzverbot. In Stuttgart ist trotzdem einiges los. Wer nach Halloween noch Energie hat, sollte diese Events nicht verpassen. Außerdem: Das Tanzverbot gilt offiziell auch nur bis 0 Uhr. Danach darf wieder wild durch die Nacht getanzt werden.

Tanzen ist zwar nicht erlaubt, von singen hat allerdings niemand geredet. Im Romy S. werden die Stimmbänder am Samstag nicht geschont: Von Gesangstalent bis Amateurin oder Amateur dürfen alle beim Karaoke-Abend „Sing du Sau“ ins Mikro Lieblingslieder trällern. Drinks gibt’s natürlich auch. Der Eintritt kostet 7 Euro im Vorverkauf.

Romy S., Lange Straße 7, Stuttgart-Mitte, 01.11. 22 Uhr

Die Nacht von Samstag auf Sonntag in der Lerche 22

Wer sich ein wenig geduldet und bis nachts auf den Clubeinlass wartet, kann den Samstag doch noch auskosten. In der Lerche 22 kommt House auf die Ohren. Raphael Schön, Martina und Kiti Arsa legen auf. Tickets gibt es an der Abendkasse. Und sind wir mal ehrlich: Vor Mitternacht fängt der Abend sowieso nicht richtig an.

Lerche 22, Quellenstraße 7, Stuttgart-Mitte, 01.11. ab 23 Uhr

Oder doch lieber im Proton?

Einen Tag nach Halloween sind Harris & Ford im Proton zu Gast. Und sie haben Big-Room-Tracks im Gepäck. Support ist Fablo, der für den passenden Start in die Nacht sorgt. Der Eintritt kostet 23 Euro.

Proton, Königstraße 49, Stuttgart-Mitte, 01.11. ab 23 Uhr

Oder auf dem Schiff?

Ausgelassene Stimmung gibt’s am Samstag auch auf Fridas Pier. DJ Tallboy, Liroy, Otis x Noah, Caldarelli und DJ Unholy bringen Trance, House und Eurodance ins Schiff. Tickets bekommt ihr im Vorverkauf für 19 Euro.

Fridas Pier, Uferstraße 107, Stuttgart-Ost, 01.11. ab 23 Uhr