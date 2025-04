Feiern damals vs. heute

War früher alles besser? Zeit für eine Bestandsaufnahme und ein bisschen Nostalgie: Zwei Stadtkind-Autorinnen, mit zwanzig Jahren Altersunterschied, haben sich mit Akteuren des Stuttgarter Nachtlebens auf eine Party-Zeitreise begeben. [Archiv]

Tanja Simoncev und Viviana Bastone 11.04.2025 - 10:59 Uhr

Stuttgart hat seit 2024 seine Freitreppe wieder – diesmal am Stadtpalais – und Zack machen sich 90er-Jahre-Vibes breit. Nicht nur Max Herre ist damals am Kleinen Schlossplatz rumgesessen, nein, auch unsere Stadtkind-Autorin Tanja Simoncev, genannt Tanne, hat sich nach der Schule gern auf die Freitreppe am Schlossplatz „gepflanzt“.