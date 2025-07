Das elfte Fest auf dem Rondell im Süden der Stadt ist vier Tage lang mit Live-Musik und großem Kultur- und Kreativprogramm für Kinder wieder ein Magnet für Tausende von Besuchern.

Heidemarie A. Hechtel 20.07.2025 - 12:07 Uhr

So muss man dieses ereignisreiche Stuttgarter Wochenende genießen: Die unternehmungslustige Dame aus Leonberg macht es vor. „Wollen Sie auch zum Marienplatz?“, fragt sie beim Umsteigen am Charlottenplatz. Und plaudert munter weiter. Dass sie schon beim Festival der Kulturen am Marktplatz war, sich dann auf dem Fischmarkt mit Lachs gestärkt hat und jetzt das Marienplatzfest nicht versäumen will. Da kommt schon der 14er und entlässt nach drei Stationen den nächsten Schub an Festbesuchern an die Oberfläche. Mitten hinein in eine wunderbare Stimmung heiterer Entspanntheit. Vier Tage lang ist das Rondell im Süden der Stadt wieder eine Bühne der Lebensfreude. Mit Kultur- und großem Kreativprogramm für die Kinder. In der urbanen Kulisse schöner alter Fassaden. Für die Nachtruhe der Bewohner dahinter sorgt zu später Stunde die Silent Disco mit Kopfhörern und dem Beat von Rock und Pop direkt auf die Ohren.