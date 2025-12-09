Diskussionen um die Streichung von Feiertagen hatten zuletzt wieder Konjunktur. Dabei wird 2026 schon wieder an Tagen mehr gearbeitet, wie das Statistische Bundesamt ausgewertet hat.
Im kommenden Jahr wird in Deutschland voraussichtlich an mehr Tagen gearbeitet werden als im laufenden. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichen Auswertung des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hervor. So gibt es 2026 bundesweit im Schnitt 250,5 Arbeitstage und damit 2,4 Tage mehr als 2025. Hauptgrund für den Anstieg ist demnach, dass Feiertage wie der 3. Oktober und der 26. Dezember 2026 auf das Wochenende fallen.