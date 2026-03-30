Zu Ostern läuft Herbert Grönemeyer laut eigenen Worten im Hasenkostüm durch den Garten – und das auf Wunsch seiner Enkel sogar zweimal am Tag. Welche Oster-Traditionen der Musiker sonst noch pflegt.
Berlin - Wenn der Osterhase zu den Feiertagen durch den Garten rennt, könnte mitunter Herbert Grönemeyer dahinterstecken. "Ich liebe Ostern, habe ich viel lieber als Weihnachten", sagte der 69-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Wir feiern das mit Eier ausblasen, ich habe ein Hasenkostüm, mit dem ich durch den Garten renne, manchmal zweimal am Tag."