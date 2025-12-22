Mit frischen Brötchen und Brezeln schmeckt das Weihnachtsfrühstück besonders gut. Doch welche Bäckereien haben an den Feiertagen geöffnet?

Frische Brezeln und Brötchen gehören für viele zu einem gemütlichen Sonn- oder Feiertagsfrühstück dazu. Allerdings haben diese Backwaren einen Preis: Jemand muss sie produzieren und daher in der Nacht zuvor arbeiten. Genau das ist der Grund, wieso es beispielsweise bei der Bäckerei Schöllkopf aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) an den Weihnachtsfeiertagen und am Neujahrstag keine frischen Backwaren gibt. Sämtliche Filialen sind am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie am 1. Januar geschlossen. An Heiligabend und an Silvester haben die Filialen der meisten Bäckereien im Rems-Murr-Kreis hingegen mindestens bis zum Mittag geöffnet, manche auch bis zum frühen Nachmittag.

Seine Beschäftigten sollen in Ruhe Weihnachten und den Jahreswechsel verbringen können, findet Bäckerei-Chef Hermann Schöllkopf: „Wenn wir am zweiten Weihnachtsfeiertag offen hätten, müssten unsere Mitarbeiter am ersten Weihnachtsfeiertag ab abends arbeiten und könnten nicht richtig feiern.“ Ihm selbst komme das auch zugute, sagt er. Denn wenn es in der Produktion zu Schwierigkeiten kommen würde, wäre er natürlich auch zur Stelle – Weihnachten hin oder her. Und abgesehen von Weihnachten, Neujahr und dem Karfreitag seien seine Filialen ja das ganze Jahr über jeden Tag geöffnet.

Generell sei die Adventszeit wie in fast jeder Branche ein bisschen stressig, was auch mit den vermehrten Krankheitsfällen zusammenhänge, sagt der Firmenchef. Wobei die Hektik in dieser Zeit in den letzten Jahren eher abgenommen habe. Hermann Schöllkopf führt das auch auf ein verändertes Ess- und Einkaufsverhalten zurück. Typisches Adventsgebäck wie Stollen, Früchtebrot oder Gutsle sei längst nicht mehr so gefragt wie früher: „Viele jüngere Leute backen das gerne selbst, andere haben Probleme mit Zutaten wie Nüssen oder mögen keine Rosinen, kein Orangeat und Zitronat.“ Älteren schmecke das Traditionsgebäck zwar oft noch, sie dürften aber häufig aus gesundheitlichen Gründen nicht zugreifen.

Auch an den Feiertagen gibt es mancherorts frische Backwaren

Frische Croissants zum Frühstück – eine feine Sache. (Archivbild) Foto: Stefanie Schlecht

Viele Bäckereien im Rems-Murr-Kreis halten es wie Schöllkopf, schließen über die Weihnachtsfeiertage und öffnen ihre Läden erst wieder am Samstag, 27. Dezember. Dazu gehören große Betriebe mit vielen Filialen, beispielsweise die Bäckerei Maurer aus Winnenden, ebenso wie etwa das Backnanger Café Weller.

Bei Emil Reimann Remstal hält man es anders: Die Tochterfirma der in Dresden ansässigen Großbäckerei Emil Reimann hat eine eigene Backstube in Kernen-Stetten und schließt am zweiten Weihnachtsfeiertag bei einigen ihrer Filialen die Türen zumindest für einige Stunden auf, damit sich die Kundschaft mit frischem Backwerk eindecken kann. Rechtzeitig vor den Feiertagen setzten sich die Filialleitungen zusammen und planten, wie viel Personal vonnöten sei und wer arbeite, berichtet eine Mitarbeiterin. „Wir haben Aushilfen, die gerne einspringen, damit das Stammpersonal frei hat.“

Am 26. Dezember geöffnet hätten beispielsweise einige Café-Filialen, die sehr gut besucht seien. Zudem gebe es an manchen Standorten Läden, die erfahrungsgemäß gut frequentiert seien und ebenfalls geöffnet hätten. „Es ist für die Leute schön, wenn sie an Weihnachten frische Brötchen kaufen können.“ An Neujahr hingegen lässt auch Emil Reimann Remstal alle seine Bäckereifilialen zu.

Am 26. Dezember, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, sind folgende Geschäfte geöffnet: