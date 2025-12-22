Mit frischen Brötchen und Brezeln schmeckt das Weihnachtsfrühstück besonders gut. Doch welche Bäckereien haben an den Feiertagen geöffnet?
Frische Brezeln und Brötchen gehören für viele zu einem gemütlichen Sonn- oder Feiertagsfrühstück dazu. Allerdings haben diese Backwaren einen Preis: Jemand muss sie produzieren und daher in der Nacht zuvor arbeiten. Genau das ist der Grund, wieso es beispielsweise bei der Bäckerei Schöllkopf aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) an den Weihnachtsfeiertagen und am Neujahrstag keine frischen Backwaren gibt. Sämtliche Filialen sind am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie am 1. Januar geschlossen. An Heiligabend und an Silvester haben die Filialen der meisten Bäckereien im Rems-Murr-Kreis hingegen mindestens bis zum Mittag geöffnet, manche auch bis zum frühen Nachmittag.