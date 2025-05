Der Juni beginnt mit Pfingsten, einem bedeutenden christlichen Fest, das 2025 auf Sonntag, den 8. Juni, und Montag, den 9. Juni, fällt.

Pfingstsonntag (8. Juni 2025) ist nur in Brandenburg ein gesetzlicher Feiertag. In allen anderen Bundesländern ist dieser Tag kein gesetzlicher Feiertag, obwohl er kirchlich gefeiert wird.

Pfingstmontag (9. Juni 2025) ist dagegen ein bundesweiter gesetzlicher Feiertag und somit in allen 16 Bundesländern arbeitsfrei.

Fronleichnam – regionaler Feiertag im Juni

Ein weiterer wichtiger Feiertag im Juni ist Fronleichnam, der 2025 auf Donnerstag, den 19. Juni, fällt. Dieser Feiertag wird nur in bestimmten Bundesländern als gesetzlicher Feiertag begangen, nämlich in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. In diesen Regionen ist Fronleichnam ein arbeitsfreier Tag, während er in den übrigen Bundesländern kein gesetzlicher Feiertag ist.

Weitere Tage im Juni

Neben den gesetzlichen Feiertagen gibt es im Juni noch weitere besondere Tage wie den Veteranentag (15. Juni), den Tag des Volksaufstandes in der DDR (17. Juni), den Sommeranfang (21. Juni) oder das Johannisfest (24. Juni). Diese sind jedoch keine gesetzlichen Feiertage und führen nicht zu arbeitsfreien Tagen.

Fazit: Anzahl der Feiertage im Juni 2025

In Brandenburg gibt es im Juni 2025 drei gesetzliche Feiertage: Pfingstsonntag, Pfingstmontag und Fronleichnam.

In den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland sind es zwei Feiertage: Pfingstmontag und Fronleichnam.

In allen anderen Bundesländern gibt es im Juni 2025 nur einen gesetzlichen Feiertag, den Pfingstmontag. Die Anzahl der Feiertage im Juni variiert also zwischen einem und drei, abhängig vom Bundesland.