Nachruf auf Franziskus Der unvollendete Papst

Am Ostersonntag tritt Papst Franziskus noch auf dem Petersplatz in Rom auf, nun ist er gestorben. Franziskus geht als Papst der Armen und Papst der Herzen in die Geschichte ein. Sein Stil war vorbildhaft, sein Wirken aber bleibt unfertig.