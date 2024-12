Der Traum von weißen Weihnachten geht wohl nur im Südosten Deutschlands in Erfüllung. Ansonsten herrscht eher winterlich-trübes Wetter vor.

dpa 23.12.2024 - 12:57 Uhr

Offenbach - In großen Teilen Deutschlands bleiben weiße Weihnachten laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch in diesem Jahr nur ein Wunsch. "Immerhin geht der Traum der weißen Weihnachten im Südosten Deutschlands in Lagen oberhalb 600 m bei Dauerfrost häufig in Erfüllung", teilte der DWD in Offenbach mit.