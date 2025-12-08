Wenn Feine Sahne Fischfilet am Montag in der Schleyerhalle spielt, dürfte ein Song bei VfB-Anhängern besonders gut ankommen. Aber wer hat wen kopiert?
08.12.2025 - 14:29 Uhr
Klar, der Spruch ist etwas vulgär. Aber als der VfB Stuttgart am Ende der Saison 2023/24 endlich wieder da gestanden hat, wo er nach Ansicht der Fans doch eigentlich hingehört, nämlich in der Spitzengruppe der Bundesliga, sprach er doch vielen aus der Seele: „Nach all der Scheiße, geht’s wieder auf die Reise“, sangen die Fans schon Wochen zuvor. Als alles klar war, druckte sich die Mannschaft den Satz aufs Vizemeister-T-Shirt. Und im VfB-Fanshop ging das gute Stück weg wie warme Semmeln.