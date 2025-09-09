Rolando Ventura hat sein Dilemma mit der Chili-Paste gelöst: In seinem Laden in der Gloria Passage erfüllt der Peruaner die kulinarischen Wünsche von Latinos und Stuttgartern.
09.09.2025 - 10:12 Uhr
Wer kennt das nicht: Man kommt von einer Reise zurück, hat im Gepäck nicht nur Souvenirs, sondern auch die Erinnerung an kulinarische Neuentdeckungen. Doch wie soll man mexikanische Chilaquiles oder venezolanische Arepas bloß nachkochen ohne die regionalen Zutaten, die den feinen Unterschied machen? Zumindest wenn es um Mittel- und Südamerika geht, gibt es in Stuttgart eine Adresse, die weiterhilft. Im Feinkostladen Latino Ventura in der Gloria-Passage erhält man Lebensmittel und Gewürze, mit denen man viele Gerichte authentisch nachkochen kann.