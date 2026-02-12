Kulinarisch kann Stuttgart was: Das findet auch das Magazin „Der Feinschmecker“. Eva Klink und Bernd Kreis werden mit Preisen bedacht.

﻿Das Magazin „Der Feinschmecker“ hat in seiner aktuellen Ausgabe die Gastro-Szene in Deutschland beleuchtet und zwei Stuttgarter Gastronomien mit besonderen Auszeichnungen bedacht. Eva Klink von der Wielandshöhe in Stuttgart wird als „Gastgeberin des Jahres“ ausgezeichnet: „In Eva Klink hat die genussvolle Küche ihres Vaters Vincent nicht nur eine wortgewaltige Botschafterin im Saal, Gäste dürfen sich zudem auf außergewöhnliche Tischkultur freuen, vom bestens gepflegten Tafelsilber bis zu liebevollen Details wie geeisten Champagnergläsern“, heißt es da.

Wie schön, dass zudem ein alter Weggefährte der Wielandshöhe ebenfalls mit einem Gastro-Award ausgezeichnet wird. Das High Fidelity im Stuttgarter Bohnenviertel ist die Wein-Gastro-Bar des Jahres. Der Sommelier Bernd Kreis hat viele Jahre zuvor eben in der Wielandshöhe gearbeitet und war zuvor im Bareiss.

Mit dem Lebenswerk wiederum wird Hermann Bareiss von Hotel Bareiss in Baiersbronn ausgezeichnet. Köchin des Jahres ist Douce Steiner aus dem Hirschen in Sulzburg, Aufsteiger des Jahres Cédric Staudenmayer aus dem Restaurant Cédric in Weinstadt.

Man merkt, dass der Süden des Landes kulinarisch einiges zu bieten hat.