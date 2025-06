Bei der Preisverleihung der „World’s 50 Best Restaurants“, der weltweiten Spitzengastronomie, hat das Maido in Lima gewonnen. Es gibt aber einen deutschen Neueinstieg in der Liste.

In Kulinarik-Deutschland ist man noch im Sternerausch, während in Turin die „50 Best Restaurants“ gefeiert werden. Sie werden nicht ohne Grund die Oscars der Kulinarik genannt. Letzte Nacht wurden in Turin die „50 Best Restaurants“ gekürt. Nach dieser Trend-Liste für Gourmets ist das derzeit beste Restaurant der Welt das Maido in Lima und löst damit das Disfrutar in Barcelona ab. Rang zwei geht nach Spanien an das Asador Etxebarri, Atxondo und Platz drei ans das Restaurant Quintonil in Mexiko.

Der überraschende deutsche Überflieger ist Jan Hartwig aus München, dessen Restaurant Jan auf Platz 50 steigt. Letztes Jahr war es noch auf Platz 84. In Deutschland hat er zuletzt seine drei Michelin Sterne bestätigt.

In den Top 100 finden sich weitere deutsche Restaurants

Trotz des Titels der „World’s 50 Best Restaurants“ werden die 100 besten Restaurants benannt. Darunter sind auch noch weitere deutsche Lokale: Nicht mehr in den Top 50 sind zwei Berliner Restaurants: Tim Raue landet auf Platz 58 (zuvor 30), das Nobelhart & Schmutzig auf Platz 59 (zuvor 43). Das Dessertrestaurant Coda in Berlin rutscht von Platz 62 auf 79, während das Restaurant Tantris in München einige Plätze empor klettert und zwar von Platz 88 auf 73.

Die Bedeutung der Liste

Die „50 Best Restaurants“ gelten als zeitgemäßes Trendfähnchen. Wer in dieser Liste auftaucht, kann sich freuen: Die Restaurants werden noch stärker besucht. Die Aufmerksamkeit ist ihnen gewiss.

Die Liste wird vom Unternehmen William Reed Business Media organisiert. Die Liste – erstmals erschien sie im Jahr 2002 – wird von mehr als 1000 Fachleuten aus der Kulinarikszene erstellt, die anonym bleiben. Dazu werden für 27 Regionen weltweit je 40 Personen ausgewählt, die die Lokale bewerten, pro Jahr kommen höchstens 25 Prozent neue Voterinnen und Voter hinzu. Erstellt wird sie aus den Stimmen der World’s 50 Best Restaurants Academy, die aus über 1000 internationalen Restaurantfachleuten besteht und sich je zur Hälfte aus Männern und Frauen zusammensetzt.

Sie bewerten Restaurants in 26 Regionen auf der ganzen Welt. Die Jury in jeder Region setzt sich aus Food-Autoren, Köchinnen und Köchen, Gastronomen und weit gereisten Gourmets zusammen.

Ob es überhaupt das beste Restaurant der Welt geben kann, ist natürlich fraglich. Es ist wie immer: Über Geschmack lässt sich bekanntlich vortrefflich streiten.

Das sind die zehn besten Restaurants 2025

1. Maido, Lima

2. Asador Etxebarri, Atxondo

3. Quintonil, Mexiko

4. Diverxo, Madrid

5. Alchemist, Kopenhagen

6. Gaggan, Bangkok

7. Sezanne, Tokyo

8. Table by Bruno Verjus, Paris

9. Kjolle, LIma

10. Don Julio, Buenos Aires

Zehn Restaurants geben in diesem Jahr ihr Debüt auf der Liste: darunter Potong (Nr. 13) und Nusara (Nr. 35) in Bangkok; Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Nr. 20) in Bruneck, Italien; Mérito (Nr. 26) in Lima; Lasai (Nr. 28) in Rio de Janeiro; Enigma (Nr. 34 ) in Barcelona; Kadeau (Nr. 41) in Kopenhagen; Vyn (Nr. 47) in Skillinge, Schweden; Celele (Nr. 48) in Cartagena und eben das Restaurant Jan (Nr. 50) in München.

Die Bestenliste

Wer einmal auf Platz 1 war, wird in Zukunft gar nicht mehr auf der 50 Best-Liste auftauchen, sondern landet auf der „Best of the Best“-Liste. Dort ist man in guter Gesellschaft wie etwa mit dem El Bulli, The French Laundry, The Fat Duck, Noma, El Celler de Can Roca, Osteria Francescana, Eleven Madison Park, Mirazur, Central, Geranium oder Disfrutar.