Die Feinstaubwerte sind in diesen Tagen vielerorts hoch. Welche Entwicklung der Luftqualität erwartet der Deutsche Wetterdienst in den kommenden Tagen?
25.01.2026 - 18:29 Uhr
Berlin - Die Luftqualität ist derzeit in vielen Regionen Deutschlands schlecht. Am Wochenende wurden an zahlreichen Messstationen Feinstaub-Grenzwerte überschritten. Das war unter anderem in Berlin, mehreren Brandenburger Städten, in Thüringen, Sachsen, im Süden Schleswig-Holsteins, Mecklenburg-Vorpommerns und in Hamburg der Fall.