In einem Altpapier-Lkw beginnt es zu brennen. Geistesgegenwärtig steuert die Besatzung einen Feldweg bei Leonberg an – und kippt den Müll auf den Asphalt. Dann kommt die Feuerwehr.
28.01.2026 - 13:02 Uhr
Der Geistesgegenwart zweier Müllwerker der Abfallwirtschaft Böblingen ist es zu verdanken, dass es beim Brand in einem Müll-Lkw nicht zu einem größeren Schaden kam. Die beiden hatten gegen 8.15 Uhr am Mittwoch im Bereich der Leonberger Hoffmannstraße Altpapier eingesammelt. Plötzlich bemerkte einer der Männer, dass es aus dem Inneren des Lasters rauchte – gleich darauf waren auch Flammen zu sehen.