Die Künstlerin Felicity Souter macht Koch-Kunst im wahrsten Sinne des Wortes – sie bäckt zum Beispiel van Goghs „Sonnenblumen“ nach. Bei einem Besuch in Waiblingen hat sie auch das Brezelschlingen gelernt.

Annette Clauß 29.01.2025 - 06:00 Uhr

Felicity Souter hat schon so manches Gemälde in Essen verwandelt – und die Rezepte in dem dicken Kochbuch „Kunst Kochen“ vereint. Monets „Getreideschober am Morgen“, Vincent van Goghs „Sonnenblumen“ oder ein abstraktes Gemälde von Lee Krasner – alles kein Problem für die englische Autorin, Malerin und Food-Stylistin. An diesem Vormittag aber steht die 30-Jährige in der Backstube in Waiblingen und hat vom Firmenchef Hermann Schöllkopf eine besondere Aufgabe bekommen: Sie soll das schwäbische Backwerk schlechthin – eine Brezel – formen. Gar nicht so einfach, stellt Felicity Souter fest, die sich darauf eingestellt hatte, ihr Rezept für Claude Monets „Getreideschober am Morgen“ zu backen.