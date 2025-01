Felicity Souter kocht und backt Kunst: Werke von Claude Monet bis Pablo Picasso. Bei einer Lesung in Waiblingen erzählt die Autorin über Kunstschaffende und ihre kulinarischen Vorlieben.

Annette Clauß 16.01.2025 - 18:00 Uhr

Kann man Kunst backen und kochen? Man kann – das beweist die Londoner Künstlerin, Food-Stylistin, Food-Fotografin und Hobbyköchin Felicity Souter, die am Freitag, 24. Januar, von 19 Uhr an in der Kunstschule in Waiblingen, Eva Mayr-Stihl Platz 4, zu Gast ist. Souter hat in einem Kochbuch mit dem Titel „Kunst Kochen“ 52 Rezepte aufgeschrieben, die von Meisterwerken der Kunst inspiriert sind.