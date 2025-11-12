Die festgestellten Mängel im Feuerwehrhaus des nördlichen Fellbacher Stadtteils werden behoben. Eröffnung ist für Ende 2026 angepeilt.
12.11.2025 - 16:00 Uhr
Die Feuerwehr ist den Entscheidungsträgern in Fellbach prinzipiell durchaus lieb und teuer – und das gilt weiterhin, auch wenn das 27-Millionen-Euro-Projekt der künftigen Feuerwache an der Bühlstraße im Osten der Fellbacher Kernstadt (Rems-Murr-Kreis) wegen der anhaltenden Ebbe in der Stadtkasse vorläufig auf Eis liegt. In den Stadtteilen jedenfalls wird derzeit investiert, ebenfalls mit beachtlichen Summen.