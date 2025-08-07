Im Stadtgebiet von Fellbach verursacht ein Senior in kurzer Zeit mehrere Unfälle. Die Polizei ermittelt – ein medizinischer Notfall wird nicht ausgeschlossen.
07.08.2025 - 11:00 Uhr
Eine Kette von Unfällen hat ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer am Mittwoch in der Zeit zwischen 14.20 und 14.50 Uhr im Stadtgebiet von Fellbach (Rems-Murr-Kreis) verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der Senior zunächst in der Stuttgarter Straße gegen zwei geparkte Autos gefahren. Dann floh er von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Bahnhofstraße davon.