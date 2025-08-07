Im Stadtgebiet von Fellbach verursacht ein Senior in kurzer Zeit mehrere Unfälle. Die Polizei ermittelt – ein medizinischer Notfall wird nicht ausgeschlossen.

Eine Kette von Unfällen hat ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer am Mittwoch in der Zeit zwischen 14.20 und 14.50 Uhr im Stadtgebiet von Fellbach (Rems-Murr-Kreis) verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der Senior zunächst in der Stuttgarter Straße gegen zwei geparkte Autos gefahren. Dann floh er von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Bahnhofstraße davon.

Wenig später wurde der Polizei eine weitere Unfallflucht an einem parkenden Fahrzeug in der August-Brändle-Straße gemeldet und das gleiche Fahrzeug beschrieben. Gegen 14.50 Uhr überfuhr der 85-Jährige dann im Bereich Waiblinger Straße eine Verkehrsinsel, er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr eine bepflanzte Fahrbahnverengung, wo er einen Baum sowie ein geparktes Motorrad touchierte. Kurz vor der Einmündung zur Lessingstraße kam er schließlich mit seinem Mercedes neben der Fahrbahn zum Stehen.

Der 85-Jährige blieb durch den Unfall unverletzt, wurde aber zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht, da bei ihm laut Notarzt der Verdacht auf einen akuten medizinischen Notfall vorlag.

Die Polizei ermittelt nach Unfallserie in Fellbach

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an.