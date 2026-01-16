Fellbach „Arrogantes Verhalten“: Wurde bei der Seniorenarbeit „Vertrauen verspielt“?
Mal dezente, mal deutliche Kritik an der Stadtverwaltung bezüglich der womöglich unvermeidbaren Schließung der Seniorenbegegnungsstätten.
Mal dezente, mal deutliche Kritik an der Stadtverwaltung bezüglich der womöglich unvermeidbaren Schließung der Seniorenbegegnungsstätten.
Drei wesentliche Punkte umfassen das erste Konsolidierungspaket, das der Gemeinderat Fellbach (Rems-Murr-Kreis) kürzlich auf den Weg gebracht hat, um Millionensummen einzusparen und zur Faschingszeit einen Haushalt zu erstellen, der vom Regierungspräsidiums Stuttgart als Aufsichtsbehörde als genehmigungsfähig eingestuft wird.