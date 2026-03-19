Der stark versiegelte Quartiersplatz in einer Nebenstraße im Fellbacher Oberdorf soll mit dem Engagement von Eltern, Kindern und Senioren aufgewertet werden.
19.03.2026 - 11:11 Uhr
Der Hofmauerweg im Oberdorf ist wohl in erster Linie jenen Menschen in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) geläufig, die direkt dort oder in der unmittelbaren Nachbarschaft wohnen. Der Bereich liegt etwas abgelegen in einer Nebenstraße des sogenannten Oberdorfs, südlich der August-Brändle-Straße und westlich der Waiblinger Straße.