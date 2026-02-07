Das mittlerweile vierte Dunkelbunt Festival am Samstag, 7. März, im Jugendhaus Fellbach lockt mit viel Synthie-Pop, Post-Punk, Indie-Rock und Neuer Neuer Deutscher Welle.

Von Jahr zu Jahr wurde der Zuspruch größer, nun geht das beliebte Dunkelbunt Festival in die vierte Runde: Veranstaltet vom Kulturamt und dem Jugendhaus Fellbach, richtet sich das Festival am Samstag, 7. März, insbesondere an Jugendliche und junge Erwachsene und steht für musikalische Vielfalt, Offenheit und Begegnung. Auf dem Programm stehen einige Newcomer-Bands wie auch bekanntere Musikerinnen und Musiker, die die Fans der Szene begeistern werden.

Das Festival beginnt um 17 Uhr mit einem Flohmarkt, der bei freiem Eintritt zum Ankommen, Austauschen und Stöbern einlädt. Ab 18.30 Uhr startet das Konzertprogramm mit fünf Acts, die unterschiedliche Stilrichtungen miteinander verbinden, aber alle im SynthPop, New Wave und der Neuen Neuen Deutschen Welle (NNDW) zu verorten sind.

Auftakt mit Für Nichts nach Bonn

Den Auftakt macht das Newcomer-Projekt mit dem eigenwilligen Namen Für Nichts Nach Bonn mit dem Stuttgarter Lead-Sänger Ben Herbrandt, das mit deutschsprachigem Indie-Rock und Einflüssen der Neuen Deutschen Welle überzeugt. Ironische Texte, tanzbare Rhythmen und eine direkte Bühnenpräsenz prägen den Sound der jungen Band aus Stuttgart.

Mit Ryoko Valor folgt das erste Soloprojekt von Sven Kunz, gebürtig in Peking und derzeit in Wien lebend. Das zentrale Element ist seine Gitarre.

Skuppin aus Chemnitz/Berlin bewegt sich schon länger in der Szene und verbindet NND-Welle mit klassischem 80s-Synthie-Pop à la Depeche Mode und Kraftwerk. Ihre neue EP „Weltschmerz“ thematisiert Klimawandel, politische Unsicherheit und urbane Überforderung.

Newcomerin Semia aus Hannover steht für melancholischen Indie-Rock, der von Herzschmerz und unerfüllten Träumereien erzählt.

Als Headliner ist Carlo Karacho gebucht

Den Abschluss bildet Headliner Carlo Karacho, der sich mit seiner Musik gekonnt zwischen Synthpop, Post-Punk und der Neuen Deutschen Welle der 80er Jahre bewegt, gespickt mit modernen Elementen der Gegenwart – facettenreich an Themen und Ansichten und mit Hang zu einnehmenden, tanzbaren Beats.

Das Festival findet statt im Jugendhaus Fellbach, Esslinger Straße 100. Tickets für 15 Euro bei Easyticket sowie beim i-Punkt im Rathaus Fellbach.