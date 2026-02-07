Das mittlerweile vierte Dunkelbunt Festival am Samstag, 7. März, im Jugendhaus Fellbach lockt mit viel Synthie-Pop, Post-Punk, Indie-Rock und Neuer Neuer Deutscher Welle.
07.02.2026 - 19:40 Uhr
Von Jahr zu Jahr wurde der Zuspruch größer, nun geht das beliebte Dunkelbunt Festival in die vierte Runde: Veranstaltet vom Kulturamt und dem Jugendhaus Fellbach, richtet sich das Festival am Samstag, 7. März, insbesondere an Jugendliche und junge Erwachsene und steht für musikalische Vielfalt, Offenheit und Begegnung. Auf dem Programm stehen einige Newcomer-Bands wie auch bekanntere Musikerinnen und Musiker, die die Fans der Szene begeistern werden.